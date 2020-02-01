Импичмент Трампа: Сенат заблокировал вызов свидетелей

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Американский сенат не смог провести голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей по делу импичмента главы
государства Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.
Инициативу демократической партии заблокировали депутаты-республиканцы, которых большинство в Сенате.
Во время голосования по дополнительных свидетелях и документах, "За"
высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев - Митт
Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, поэтому инициатива была отклонена.
Глава демократов Чак
Шумер назвал голосование "предательством".
Ранее "Комментарии" писали, что в Сенате США официально начали рассматривать дела об импичменте президента Дональда Трампа. После утверждения в Палате представителей статей об импичменте Сенат принимает эти документы и проводит судебный процесс, рассматривая вопрос о том, следует ли отстранить президента от должности. Президент может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за "государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки" в соответствии со статьей 2 Конституции США.
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