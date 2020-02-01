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Импичмент Трампа: Сенат заблокировал вызов свидетелей

Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

сегодня, 03:00
Автор:

• Ольга Чародий

Американский сенат не смог провести голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей по делу импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Инициативу демократической  партии заблокировали депутаты-республиканцы, которых большинство в Сенате.

 Во время голосования по дополнительных свидетелях и документах, "За" высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев - Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, поэтому  инициатива была отклонена.

Глава демократов Чак Шумер назвал голосование "предательством".

Ранее "Комментарии" писали, что в Сенате США официально начали рассматривать дела об импичменте президента Дональда Трампа. После утверждения в Палате представителей статей об импичменте Сенат принимает эти документы и проводит судебный процесс, рассматривая вопрос о том, следует ли отстранить президента от должности. Президент может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за "государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки" в соответствии со статьей 2 Конституции США.


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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-impeachment-trial-01-31-20/index.html
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