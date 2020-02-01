Импичмент Трампа: Сенат заблокировал вызов свидетелей

Американский сенат не смог провести голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей по делу импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Инициативу демократической партии заблокировали депутаты-республиканцы, которых большинство в Сенате.

Во время голосования по дополнительных свидетелях и документах, "За" высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев - Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, поэтому инициатива была отклонена.

Глава демократов Чак Шумер назвал голосование "предательством".

Ранее "Комментарии" писали, что в Сенате США официально начали рассматривать дела об импичменте президента Дональда Трампа. После утверждения в Палате представителей статей об импичменте Сенат принимает эти документы и проводит судебный процесс, рассматривая вопрос о том, следует ли отстранить президента от должности. Президент может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за "государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки" в соответствии со статьей 2 Конституции США.

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