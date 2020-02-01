США ограничили выдачу виз гражданам шести стран

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ,
ограничивающий выдачу виз гражданам шести стран. Об этом сообщается на сайте
Белого дома.
Под ограничения попали Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия,
Судан и Танзания. Ранее СМИ писали, что в этот список также попадет Беларусь,
но ее в нем не оказалось.
В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии
проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют
основным требованиям национальной безопасности.
"Для национальной безопасности и верховенства здравого
смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду
от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям
безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными
специалистами", - говорится в заявлении.
Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.
Ранее портал "Комментарии" писал, что американское правительство из-за коронавируса, который охватил много стран, объявило режим чрезвычайной ситуации и запретило въезд в Америку тем, кто приехал из городов Китая. Об этом пишет South China Morning Post.
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