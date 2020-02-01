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США ограничили выдачу виз гражданам шести стран

США ограничили выдачу виз гражданам таких стран как Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания

сегодня, 09:37
Автор:

• Ольга Чародий

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий выдачу виз гражданам шести стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Под ограничения попали Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Ранее СМИ писали, что в этот список также попадет Беларусь, но ее в нем не оказалось.

В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

"Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами", - говорится в заявлении.

Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.

Ранее портал "Комментарии" писал, что американское правительство из-за коронавируса, который охватил много стран, объявило режим чрезвычайной ситуации и запретило въезд в Америку тем, кто приехал из городов Китая. Об этом пишет South China Morning Post.

 


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Источник: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-improving-enhanced-vetting-capabilities-processes-detecting-attempted-entry/
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