Стала известна дата итогового голосования по импичменту Трампа

В рамках по делу импичмента американскому президенту Дональду Трампу Сенат Конгресса назначил голосование по двум статьям обвинения 5 февраля. Об этом пишет CNN.

Сенаторы большинством голосов проголосовали за то, что голосование начнется в 16:00 (23:00 по киевскому времени, - ред.).

Американского президента обвиняют в превышении служебного полномочия в личных целях. В частности, речь идет о том, что Трамп использовал полномочия своей администрации, чтобы заставить Украину объявить расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является конкурентах на предстоящих выборах в США.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сенате США официально начали рассматривать дела об импичменте президента Дональда Трампа. После утверждения в Палате представителей статей об импичменте Сенат принимает эти документы и проводит судебный процесс, рассматривая вопрос о том, следует ли отстранить президента от должности. Президент может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за "государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки" в соответствии со статьей 2 Конституции США.

Позже американский сенат не смог провести голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей по делу импичмента главы государства Дональда Трампа. Инициативу демократической партии заблокировали депутаты-республиканцы, которых большинство в Сенате. Во время голосования по дополнительных свидетелях и документах, "За" высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев - Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, поэтому инициатива была отклонена.









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