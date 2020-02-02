Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.02.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 02.02.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Белый Дом отказался публиковать письма о "заморозке" военной помощи для Украины
НОВОСТИ Все новости

Белый Дом отказался публиковать письма о "заморозке" военной помощи для Украины

Переписка скрывает детали разговора между Трампом и его ближайшим окружением по военной помощи для Украины

сегодня, 11:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Белый Дом отказался публиковать письма о "заморозке" военной помощи для Украины

Белый дом блокирует обнародование оригинала переписки сотрудников президентской администрации о задержке военной помощи для Украины с лета 2019 года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Известно, что в декабре 2019 года Министерство юстиции США опубликовало на требование Центра письма американских чиновников, которые касались задержки военной помощи, но они были сильно отредактированы. Значительная часть информации была закрашенная черным цветом.

По словам юриста Белого дома Хизер Уолш, переписка "показывает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Трампа о принятии решений", поэтому она является привилегированной.

Однако в организации утверждают, что письма не могут быть привилегированными, потому что информация в них касается действий Трампа, которые были признаны незаконными, и настаивают на публикации оригинальных писем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в американском Пентагоне также отвергли необходимость расследовать "заморозку" военной помощи для Украины.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/belyy-dom-blokiruet-publikatsiyu-originalnyh-1580634352.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...