Белый Дом отказался публиковать письма о "заморозке" военной помощи для Украины

Белый дом блокирует обнародование оригинала переписки сотрудников президентской администрации о задержке военной помощи для Украины с лета 2019 года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Известно, что в декабре 2019 года Министерство юстиции США опубликовало на требование Центра письма американских чиновников, которые касались задержки военной помощи, но они были сильно отредактированы. Значительная часть информации была закрашенная черным цветом.

По словам юриста Белого дома Хизер Уолш, переписка "показывает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Трампа о принятии решений", поэтому она является привилегированной.

Однако в организации утверждают, что письма не могут быть привилегированными, потому что информация в них касается действий Трампа, которые были признаны незаконными, и настаивают на публикации оригинальных писем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в американском Пентагоне также отвергли необходимость расследовать "заморозку" военной помощи для Украины.







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