Америка не хочет пускать в страну тех, кто ездил в Китай

Штаты ограничат въезд в страну тех гражданам, которые за последние 2 недели посещали Китай. Речь идет об иностранцах и данная мера принята из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США

"В ответ на растущую угрозу нового коронавируса и для минимизации риска его распространения в Соединенных Штатах, Министерство внутренней безопасности США сегодня начнет применять ограничения на все пассажирские рейсы в Соединенные Штаты, перевозящих лиц, недавно путешествовали в КНР".

По информации американского ведомства, ограничения не будут касаться ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.

В тоже время, граждане Америки, которые находились в провинции Хубэй в течение последних двух недель с момента их возвращения, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и медицинский осмотр.

Как сообщало издание "Комментарии", В США зафиксирован девятый случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая недавно вернулась из китайского города Ухань.

В тоже время по состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больниц, количество летальных исходов достигло 361.

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