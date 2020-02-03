Америка не хочет пускать в страну тех, кто ездил в Китай

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Штаты ограничат въезд в страну тех гражданам, которые за
последние 2 недели посещали Китай. Речь идет об иностранцах и данная мера
принята из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает
Министерство внутренней безопасности США
"В ответ на растущую угрозу нового коронавируса и для
минимизации риска его распространения в Соединенных Штатах, Министерство
внутренней безопасности США сегодня начнет применять ограничения на все пассажирские
рейсы в Соединенные Штаты, перевозящих лиц, недавно путешествовали в КНР".
По информации американского ведомства, ограничения не будут
касаться ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.
В тоже время, граждане Америки, которые находились в провинции Хубэй в течение последних двух недель с момента их возвращения, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и медицинский осмотр.
Как сообщало издание
"Комментарии", В США зафиксирован девятый случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая
недавно вернулась из китайского города Ухань.
В тоже время по состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больниц, количество летальных исходов достигло 361.
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