Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Америка не хочет пускать в страну тех, кто ездил в Китай
НОВОСТИ Все новости

Америка не хочет пускать в страну тех, кто ездил в Китай

Иностранцам, посещавшим Китай, ограничат въезд в США

сегодня, 07:48
Автор:

• Наталья Шевченко

Америка не хочет пускать в страну тех, кто ездил в Китай

Штаты ограничат въезд в страну тех гражданам, которые за последние 2 недели посещали Китай. Речь идет об иностранцах и данная мера принята из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США

"В ответ на растущую угрозу нового коронавируса и для минимизации риска его распространения в Соединенных Штатах, Министерство внутренней безопасности США сегодня начнет применять ограничения на все пассажирские рейсы в Соединенные Штаты, перевозящих лиц, недавно путешествовали в КНР".

По информации американского ведомства, ограничения не будут касаться ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.

В тоже время, граждане Америки, которые находились в провинции Хубэй в течение последних двух недель с момента их возвращения, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и медицинский осмотр.

Как сообщало издание "Комментарии", В США зафиксирован девятый случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV.  Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая недавно вернулась из китайского города Ухань.

В тоже время по состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больниц, количество летальных исходов достигло 361. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dhs.gov/news/2020/02/02/dhs-issues-supplemental-instructions-inbound-flights-individuals-who-have-been-china
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...