США перебросят в Европу 20 тыс. военных

Власти США перебросят в Европу 20 000 военнослужащих для участия в военных учениях НАТО под названием Defender Europe 2020. Передислокация войск должна произойти в в ближайшие месяцы. За последние 25 лет это крупнейшее развертывание сил США в Европе.

В военных маневрах примут участие 37 тыс. военных из 18-ти стран НАТО. Подготовка к учениям стартует феврале, а основные действия запланированы на май и июнь на территории Польши, Германии и странах Балтии. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против конкретной страны а призваны отработать быструю переброску военных США.

"Эти оборонительные учения демонстрируют способность быстро перебросить крупные силы из США в Европу, чтобы помочь защитить других союзников по НАТО, если это необходимо", - сказал он.

Генсек добавил, что Альянс проинформировал власти РФ о предстоящих учениях согласно международным правилам.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что готов провести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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