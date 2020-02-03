Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США перебросят в Европу 20 тыс. военных
НОВОСТИ Все новости

США перебросят в Европу 20 тыс. военных

Военные США примут участие в учениях НАТО в Европе

сегодня, 10:58
Автор:

• Сергей Медведев

США перебросят в Европу 20 тыс. военных

Власти США перебросят в Европу 20 000 военнослужащих для участия в военных учениях НАТО под названием Defender Europe 2020. Передислокация войск должна произойти в в ближайшие месяцы. За последние 25 лет это крупнейшее развертывание сил США в Европе.

В военных маневрах примут участие 37 тыс. военных из 18-ти стран НАТО. Подготовка к учениям стартует  феврале, а основные действия запланированы на май и июнь на территории Польши, Германии и странах Балтии. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против конкретной страны а призваны отработать быструю переброску военных США.

"Эти оборонительные учения демонстрируют способность быстро перебросить крупные силы из США в Европу, чтобы помочь защитить других союзников по НАТО, если это необходимо", - сказал он.

Генсек добавил, что Альянс проинформировал власти РФ о предстоящих учениях согласно международным правилам.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что готов провести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...