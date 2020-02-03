Трамп разрешил военным использовать запрещенное оружие

Президент США Дональд Трамп отменил запрет на использование противопехотных мин, который ввел его предшественник Барак Обама. Экс-президент разрешал использовать данный вид оружия только на территории Корейского полуострова.

Данное решение уже раскритиковали в правительстве ФРГ.

"Решение президента Дональда Трампа является серьезным отказом от многолетних усилий мирового сообщества, направленных на то, чтобы объявить эту смертоносное оружие вне закона", - заявил министр в МИД Германии Нильс. Немецкий чиновник также посоветовал американским властям пересмотреть отказ от запрета.

Уточняется, что Трамп разрешил использовать только мины с механизмом самоуничтожения, которые можно деактивировать дистанционно.

Напомним, что Оттавская конвенция от 1997 года запрещает изготовление, хранение и применение противопехотных мин. Конвенцию подписали 150 государств. Присоединяться к ней не стали Россия, Китай и США.

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