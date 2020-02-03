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Трамп разрешил военным использовать запрещенное оружие

Противопехотные мины запрещены в 150 странах мира

сегодня, 15:38
Автор:

• Сергей Медведев

Трамп разрешил военным использовать запрещенное оружие

Президент США Дональд Трамп отменил запрет на использование противопехотных мин, который ввел его предшественник Барак Обама. Экс-президент разрешал использовать данный вид оружия  только на территории Корейского полуострова.

Данное решение уже раскритиковали в правительстве ФРГ.

"Решение президента Дональда Трампа является серьезным отказом от многолетних усилий мирового сообщества, направленных на то, чтобы объявить эту смертоносное оружие вне закона", - заявил министр в МИД Германии Нильс. Немецкий чиновник также посоветовал американским властям пересмотреть отказ от запрета. 

Уточняется, что Трамп разрешил использовать только  мины с механизмом самоуничтожения, которые можно деактивировать дистанционно. 

Напомним, что Оттавская конвенция от 1997 года запрещает изготовление, хранение и применение противопехотных мин. Конвенцию подписали 150 государств. Присоединяться к ней не стали Россия, Китай и США. 

Как сообщал портал "Комментарии", украинские военные начали разминирование на участке разведения сил и средств в Петровском.


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Источник: https://www.zeit.de/index
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