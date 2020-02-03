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"Конец близок": в сенате США начались финальные слушания по импичменту Трампу

Слушания, на которых выступят две стороны судебного процесса, станут завершающим этапом в судьбоносном для США вердикте

сегодня, 20:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Конец близок": в сенате США начались финальные слушания по импичменту Трампу

Сегодня в верхней палате Конгресса сената США начались заключительные слушания по делу об импичменте 45-ому американскому президенту Дональду Трампу. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

В ходе слушаний представители импичмента и команда защиты Трампа представят заключительные аргументы по делу об импичменте.

"Менеджеры импичмента" первыми представляют аргументы в пользу отстранения Трампа, а вот защита выступит после приведенных финальных аргументов демократов.

Как сообщают американские СМИ, в распоряжении каждой из сторон по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства.

Затем, как ожидается, выступят сенаторы. Продолжительность заявления каждого сенаторов, согласно процедуре, не должна превышать 10 минут.

Напомним, вчера портал "Комментарии" сообщал, что финальное голосование по импичменту Дональду Трампу состоится уже в среду, в 16:00 по местному времени (в 23:00 по киевскому), после чего официально процедура слушаний разбирательств по импичменту будет провозглашена закрытой. 


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/639055.html
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