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В общежитии для студентов США произошла стрельба: два человека погибли

О нападавшем преступнике полиция США пока не дает информации

3 февраля 2020, 23:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

В общежитии для студентов США произошла стрельба: два человека погибли

В результате стрельбы в общежитии кампуса Техасского университета A&M University-Commerce два человека были убиты и еще один ранен. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на СМИ США.

Стрельба произошла в общежитии Pride Rock. После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности.

Приют на месте был расформирован два часа спустя после стрельбы. Раненный студент немедленно госпитализирован в ближайшую больницу.

Полиция ведет расследование и проводит соответствующие мероприятия на месте преступления. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вчерашнем теракте в Лондоне, который связывают с деятельностью ИГИЛ.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kampuse-universiteta-ssha-proizoshla-strelba-1580764461.html
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