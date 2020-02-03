В общежитии для студентов США произошла стрельба: два человека погибли

В результате стрельбы в общежитии кампуса Техасского университета A&M University-Commerce два человека были убиты и еще один ранен. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на СМИ США.

Стрельба произошла в общежитии Pride Rock. После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности.

Приют на месте был расформирован два часа спустя после стрельбы. Раненный студент немедленно госпитализирован в ближайшую больницу.

Полиция ведет расследование и проводит соответствующие мероприятия на месте преступления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вчерашнем теракте в Лондоне, который связывают с деятельностью ИГИЛ.

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