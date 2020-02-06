Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Трамп остается угрозой для американской демократии, – Пелоси
НОВОСТИ Все новости

Трамп остается угрозой для американской демократии, – Пелоси

Трампа можно считать угрозой, так как он "видит себя выше закона», - Пелоси

сегодня, 06:05
Автор:

• Ольга Чародий

Трамп остается угрозой для американской демократии, – Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената "привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США".

"Президент остается постоянной угрозой американской демократии", - заявила Пелоси.

 Она добавила, что Трампа можно считать угрозой, так как он "видит себя выше закона и считает, что "может коррумпировать выборы, если у него возникнет такое желание".

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне голосования по делу об импичменте, рейтинг Дональда Трампа среди американского населения рекордно вырос. Позже  американский сенат оправдал президента США Дональда Трампа по двум статьям в деле об импичменте. Так, результаты голосования по статье "Злоупотребления властью" оказались такими: Виновен: 48 голосов (все демократы + 1 республиканец). Невиновен: 52 голоса.По второй статье, а именно "Воспрепятствование работе Конгресса", результаты показали: Виновен: 47 голосов (все демократы). Невиновен: 53 голоса (все республиканцы).



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...