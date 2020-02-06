Трамп остается угрозой для американской демократии, – Пелоси

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома, сообщает РИА Новости.
По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената "привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США".
"Президент остается постоянной угрозой американской демократии",
- заявила Пелоси.
Она добавила, что Трампа можно считать угрозой, так как он "видит себя выше закона и считает, что "может коррумпировать выборы, если у него возникнет такое желание".
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