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Трамп похвалил The Washington Post за удачный заголовок на тему несостоявшегося импичмента

Еженедельник напечатал выпуск на первой полосе со словами "Трамп оправдан"

сегодня, 22:17
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп похвалил The Washington Post за удачный заголовок на тему несостоявшегося импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пришлось много вынести из-за длительного процесса импичмента, который завершился его победой. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Без обоснованных причин мы прошли через ад, поэтому сейчас мы находимся не на пресс-конференции, не на официальном выступлении, нет, это что-то другое: это празднование", - выразил свои эмоции американский лидер в окружении своей семьи и соратников во дворе Белого Дома.

Президент США вышел на лужайку со свежим номером газеты The Washington Post и обратил внимание журналистов на заголовок первой полосы: "Трамп оправдан".

"Это единственный хороший заголовок, который я когда-либо читал в The Washington Post", - отметил лидер американцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сенат США поддержал своими голосами президента Дональда Трампа по двум статьям дела об импичменте и тем самым снял повестку о его отставке.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/639844.html
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