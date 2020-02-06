Трамп похвалил The Washington Post за удачный заголовок на тему несостоявшегося импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пришлось много вынести из-за длительного процесса импичмента, который завершился его победой. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Без обоснованных причин мы прошли через ад, поэтому сейчас мы находимся не на пресс-конференции, не на официальном выступлении, нет, это что-то другое: это празднование", - выразил свои эмоции американский лидер в окружении своей семьи и соратников во дворе Белого Дома.

Президент США вышел на лужайку со свежим номером газеты The Washington Post и обратил внимание журналистов на заголовок первой полосы: "Трамп оправдан".

"Это единственный хороший заголовок, который я когда-либо читал в The Washington Post", - отметил лидер американцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сенат США поддержал своими голосами президента Дональда Трампа по двум статьям дела об импичменте и тем самым снял повестку о его отставке.

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