Сближение США и России: возможно ли "потепление" и как оно повлияет на Украину

Президент США Дональд Трамп пожелал, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном стали лучше. Новому послу США в РФ Джону Салливану уже поручили работать над достижением этой цели. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", возможно ли сближение Вашингтона и Москвы, и как это может отразиться на Украине.

"У президента США появилась свобода стратегического маневра"

Доктор политических наук Игорь Пиляев уверен: после провала попытки демократов довести Дональда Трампа до импичмента, а также после того, как истеблишмент Республиканской партии сделал ставку на действующего президента на осенних выборах (о чем свидетельствует праймериз в штате Айова, - ред.), у американского лидера появилась некоторая свобода стратегического маневра.

"В рамках балансирования против Китая, учитывая весьма холодные отношения США с Евросоюзом и Турцией, присущая Трампу логика политического реалиста вполне естественно побуждает его искать определенного сближения с Россией ‒ одним из ключевых игроков мировой и евразийской мегаконтинентальной политики", - говорит Пиляев.

К тому же, подчеркивает эксперт, Трамп хорошо помнит, что комплименты в сторону России и лично Путина, по контрасту с жестко антироссийской риторикой демократов, принесли ему очки у избирателей в прошлой президентской гонке.

"Климат санкций и "новой холодной войны" в отношениях США с Россией привел к резкому развороту Кремля в сторону Китая, и именно последний получил от такого разворота очевидные бонусы: от возможности преференциальных поставок энергоресурсов Сибири до признания китайской экономической гегемонии в Центральной Азии", – продолжает Пиляев.

Что может побудить США идти навстречу России

По мнению доктора политических наук, сохранение климата "холодной войны" с Россией, высокие риски новой торговой войны с Китаем, неразрешенный конфликт на Корейском полуострове и рост антиамериканских настроений в Пекине, Москве и Сеуле – все это будет подталкивать Трампа к налаживанию стратегического диалога с РФ.

"Дабы, во-первых, предотвратить создание военно-политического альянса России и Китая, во-вторых, не допустить формирования трансконтинентальной оси ЕС ‒ Россия ‒ Казахстан ‒ Китай с интеграцией в один геостратегический проект Большой Евразии, – поясняет эксперт. – Однако, скорее всего, такой сдвиг во внешнеполитическом курсе Белого Дома до осенних президентских выборов ограничится в основном областью риторики и предвыборного пиара. И только в случае победы Трампа на выборах такой сдвиг может затронуть реальную архитектуру глобальной безопасности и международного нормативного порядка в Евразии".

Однако даже потепление риторики в отношениях Вашингтона и Москвы способно существенно приблизить перспективы урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, сделать более конструктивными переговоры в Минском и Нормандском форматах, уверен Пиляев.

"А это, в свою очередь, позволило бы перевести в практическую плоскость вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО одновременно с местными выборами в Украине, запланированными, как и президентские выборы в США, на осень текущего года", – резюмирует эксперт.

"Упрощение ситуации" даст больше возможностей США

Скорейшее справедливое и сбалансированное разрешение острого геополитического конфликта на Донбассе находится в сфере интересов, как Украины, так и России и Европы, считает доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик. Конфликт этот, по словам эксперта, истощает Украину и Россию и физически, и финансово. Потери в финансовом плане несет и Европы, прежде всего в результате экономических санкций против РФ и ответных санкций со стороны Москвы.

"В США и в некоторых контролируемых ими международных структурах есть стратеги и тактики, которым бы хотелось продолжать ослаблять РФ с помощью совершенно бесперспективных и разорительных для неё геополитических конфликтов. Но есть и те, кто в принципе видит больше возможностей для США (и в экономическом, и в политическом плане) при "упрощении ситуации", при нахождении эффективных мирных решений, пусть даже вначале и "промежуточных". Украина и Северная Корея относятся к таким регионам, в которых президент Трамп хотел бы найти надежные "промежуточные" решения", – говорит Якушик.

По мнению эксперта, Трамп твердо намерен улучшить отношения с Россией, а также найти не просто "показушное", а реальное взаимопонимание с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дональду Трампу нужно добиться от украинского руководства проявления готовности системно содействовать американскому и украинскому правосудию в раскрытии коррупционных дел и дел о вмешательстве во внутренние дела друг друга, – отмечает политэксперт. – Украина заинтересована в стратегическом взаимопонимании и взаимодействии с США. Поиск взаимных компромиссов со стороны держав, вовлеченных в геополитические конфликты (в которые оказалась втянута и Украина), будет содействовать укреплению субъектности украинского государства. Нужно правильно определить этапы и реалистичные цели на каждом из них".

Администрация Трампа понимает, что не может идти на откровенное сближение с Россией

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли напоминает, что свое желание улучшить отношения между США и РФ Трамп декларировал еще начиная с президентской кампании 2016-го. И сейчас, когда началась его кампания по переизбранию на второй президентский срок, да еще после победы в Сенате над демократами в деле по импичменту, он вполне может себе позволить делать подобные заявления.

"Другое дело, что несмотря на "токсичность" Украины лично для Трампа и его администрации, в Конгрессе США по-прежнему сохраняется двухпартийный консенсус по вопросу Крыма и конфликту на Донбассе, а также в отношении РФ как стратегического соперника на международной арене, ведущего агрессивную политику и нарушающего нормы международного права", – отмечает политолог.

Очередное тому подтверждение – недавно введенные новые санкции против "Северного потока-2", а также инициативы в Сенате от представителей обеих партий ввести так называемые "адские санкции", подчеркивает Яли.

"Администрация Трампа понимает, что не может идти на откровенное сближение с Кремлем. Но она может усилить непрямое, опосредованное давление на Киев в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, параллельно самоустраняясь от давления на Кремль, – считает эксперт. – Стоит вспомнить, как Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке осенью прошлого года заявил, что украинскому президенту нужно наладить отношения с Путиным. Во время своего недавнего визита в Киев госсекретарь Помпео также напомнил о необходимости налаживания диалога Киева с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе".

Надежды Украины, как и прежде, связаны с Конгрессом США

И это, конечно, тревожные сигналы, уверен Яли. Ведь если конфликт на Донбассе будет решен и Минские соглашения будут реализованы, главные препятствия для улучшения взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой будут устранены. А на каких условиях и в чьих интересах, для Трампа абсолютно неважно.

"Учитывая зависимость Украины от поддержки США в вопросах безопасности, опасения вполне оправданы, – говорит эксперт. – Тем более, что сам Трамп сейчас пребывает в эйфории после своего оправдания в Сенате. И руки у него, я бы сказал, развязаны. Так что наши надежды, как и прежде, связаны с Конгрессом. Очень хорошо, что президент Зеленский учел печальный опыт своего предшественника и занял нейтральную позицию в деле по импичменту Трампа, не став подыгрывать демократам".

Резюмируя, Максим Яли отмечает, что серьезного потепления в отношениях между США и РФ до президентских выборов в ноябре вряд ли стоит ожидать.

"В то, что к тому времени конфликт на Донбассе будет полностью урегулирован, я не верю. Увеличение числа обстрелов, числа погибших среди наших воинов на Донбассе, а также недавнее заявление спикера Верховной Рады Разумкова о том, что наш парламент не намерен принимать новых законов для проведения выборов в ОРДЛО – пока это подтверждают", – подчеркивает политолог.

Как сообщали "Комментарии", президент США Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности США.

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