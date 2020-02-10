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"Шуточки закончились": Трамп призвал к серьезным переговорам по торговой сделке с ЕС

Президент США продолжает договариваться о торговых сделках с крупнейшими партнерами мира

сегодня, 20:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Шуточки закончились": Трамп призвал к серьезным переговорам по торговой сделке с ЕС

Президент США Дональд Трамп  заявил, что пришло время начать "серьезные переговоры" с Евросоюзом по вопросам международной торговли. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, оповещая западную прессу о своих планах по установлению договоров по торговле, Трамп подчеркнул, что "следующая на очереди - Европа".

"Я не хотел одновременно вести переговоры со всем миром", - указал американский лидер, подразумевая проведение встреч по торговым соглашениям с такими странами как Китай и Япония.

При этом Трамп указал, что Вашингтон подойдет к переговорам с Брюсселем по торговле "очень серьезно".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома Дональд Трамп указал, что у Евросоюза нет выбора, кроме как заключать торговую сделку с США.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/640415.html
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