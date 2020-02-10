В Белом Доме назвали две главные военные угрозы для США

Оборонный бюджет США на 2021 год с размером в 740,5 млрд долларов предусматривает две основные угрозы от Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Американский бюджет включает в себя дополнительные деньги на ядерное оружие и значительный рост расходов на исследования и разработки для подготовки к будущей войне.

Отмечается, что 700 миллионов долларов в бюджете выделено на противодействие России, а 24 миллиона долларов на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп намерен всерьез обсудить перспективы торговой сделки со странами Евросоюза.

"Я не хотел одновременно вести переговоры со всем миром", - указал американский лидер, подразумевая вынужденный характер проведения встреч по торговым соглашениям с такими странами как Китай и Япония.



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