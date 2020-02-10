США одобрил поставку Индии систем ПВО почти на $2 млрд

США хочет поставлять Индии системы противовоздушной обороны IADWS. Сумма поставки около $2 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

По ее словам, американский государственный департамент одобрил возможную поставку индийской стороне системы противовоздушной обороны IADWS стоимостью $1,87 млрд.

Если контракт подпишут, Америка поставит пять радиолокационных станций AN/MPQ-64Fl Sentinel, 118 управляемых ракет AMRAAM AIM-120C-7/C-8 и 132 зенитных управляемых ракеты FIM-92L Stinger, а также ряд других наименований продукции военного назначения, в том числе 32 5,56-миллиметровых карабина M4A1.

В агентстве также рассказали, с какой целью Индия планирует приобрести данную технику: Индия будет применять систему IADWS для повышения возможностей своей ПВО.

"Никаких сложностей в процессе интеграции этого вооружения в состав индийской армии не возникнет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, это уведомление не является подтверждением подписания соответствующего контракта.Система IADWS разработана американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg.

Как сообщало издание "Комментарии", авиакатастрофы происходят не часто, в сравнении со смертельными авариями на других видах транспорта, но количество жертв часто приводит весь мир в ужас. Особенно, если трагедии происходят из-за чьих-то не осторожных действий. Как произошло в Иране, когда ракетами был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина. Расшифровка самописцев начнется 20 января.

Напомним, США впервые после холодной войны размещают в Европе подразделение артиллерийских комплексов противовоздушной обороны. "Пятьдесят военнослужащих 678-й артиллерийской бригады ПВО, которая представляет Национальную гвардию штата Южная Каролина, разворачиваются в Европе в рамках обязательств США перед союзниками и партнерами по НАТО и проведения операции Atlantic Resolve", - заявили в Миссии США при НАТО.





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