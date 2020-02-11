Трамп намерен выделить сотни миллионов долларов на противодействие России

Белый Дом опубликовал проект бюджета на 2021 год, в котором предлагается выделить более 760 млн долларов на помощь государствам Европы и Азии для противодействия российскому влиянию.

Документ предполагает, что 763,8 млн долларов направят на противодействие РФ.Средства намерены использовать для наращивания возможностей стран-союзников США в области безопасности и снижения использования российского вооружения. На противодействие пропаганде и дезинформацией предлагается выделить 24 млн долларов.

Помимо этого, президент Трамп и его администрация собираются пустить 1,5 млрд долларов на противодействие Китаю и 337,5 млн — для противодействия угрозам из Ирана.

Как правило, главы США публикуют свои предложения по бюджету в начале года, после чего они рассматриваются в комитетах Палаты представителей и Сенате, где планы администрации президента могут быть скорректированы.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, на что будут потрачены 300 млн дол. военной помощи США, которые предусмотрены в военном бюджете Штатов на 2020 финансовый год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!