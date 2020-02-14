В Белый дом возвращается уволенная из-за "российского дела" помощница Трампа, - СМИ

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Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс,
которая ушла в отставку в связи со слушаниями по так называемому
"российскому" делу, возвращается в администрацию. Об этом сообщает The
Hill.
Хоуп Хикс вернется в администрацию в начале марта и будет
работать старшим советником в зятя Трампа Джареда Кушнера.
Напомним, бывшая модель Хоуп Хикс считается одной из наиболее
приближенных помощниц Дональда Трампа.
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