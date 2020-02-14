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Главная Новости Мир США В Белый дом возвращается уволенная из-за "российского дела" помощница Трампа, - СМИ
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В Белый дом возвращается уволенная из-за "российского дела" помощница Трампа, - СМИ

Бывшая модель Хоуп Хикс считается одной из наиболее приближенных помощниц Дональда Трампа

сегодня, 02:50
Автор:

• Ольга Чародий

В Белый дом возвращается уволенная из-за "российского дела" помощница Трампа, - СМИ

Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи со слушаниями по так называемому "российскому" делу, возвращается в администрацию. Об этом сообщает The Hill.

Хоуп Хикс вернется в администрацию в начале марта и будет работать старшим советником в зятя Трампа Джареда Кушнера.

Напомним, бывшая модель Хоуп Хикс считается одной из наиболее приближенных помощниц Дональда Трампа.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп обратился к американскому Сенату с просьбой не поддерживать резолюцию об ограничении военных полномочий главе Белого Дома. По словам Трампа, для безопасности США очень важно, чтобы Сенат проголосовал против резолюции, предложенной представителями демократической партии. Верхняя палата американского парламента - Сенат - приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на западную прессу. Стало известно, что за резолюцию в Сенате проголосовали 55 сенаторов, против - 45.


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