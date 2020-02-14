Искусственный интеллект будет исправлять статьи на Википедии

Американские исследователи создали программу, которая на основе искусственного интеллекта способна исправлять некоторые слова в предложениях, сохраняя при этом близкий к человеческому стиль написания.

Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института.

"Система, созданная исследователями института, может быть использована для автоматического обновления фактических несоответствий в статьях Википедии, сокращая время и усилия, потраченные редакторами, которые сейчас выполняют эти задачи вручную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа работает как система генерирования текста. Пользователи вводят какую-то новую информацию - к примеру, обновленные данные о населении той или иной страны - в любой форме, не беспокоясь о грамматических аспектах. А искусственный интеллект находит предложения в статьях Википедии, где эта информация содержится, и обновляет ее в корректной и "человеческой" форме.

Как сообщало издание "Комментарии", Википедия объявила конкурс статей на музыкальную тематику на украинском языке "Вики любит музыку", победители которого получат ценные призы.

Обнародован также требований к статьям и запреты, нарушители которых будут дисквалифицированы.

Победителями конкурса будут всего лишь 2 пользователя, которые наберут в итоге самый высокий общий балл в рамках группы и получат приз на сумму 5 000 гривен. Также будут объявлены дополнительные номинации, победители которых получат ценные призы.

Программу можно использовать и в других отраслях, отмечают разработчики. Так, с помощью этой системы исследователи добились автоматического сочетания предложений в одной из баз данных, используемых для проверки фактов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!