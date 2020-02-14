Искусственный интеллект будет исправлять статьи на Википедии

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Американские исследователи создали программу, которая на
основе искусственного интеллекта способна исправлять некоторые слова в
предложениях, сохраняя при этом близкий к человеческому стиль написания.
Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического
института.
"Система, созданная исследователями института, может
быть использована для автоматического обновления фактических несоответствий в
статьях Википедии, сокращая время и усилия, потраченные редакторами, которые
сейчас выполняют эти задачи вручную", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа работает как система генерирования текста. Пользователи вводят какую-то новую информацию - к примеру, обновленные данные о населении той или иной страны - в любой форме, не беспокоясь о грамматических аспектах. А искусственный интеллект находит предложения в статьях Википедии, где эта информация содержится, и обновляет ее в корректной и "человеческой" форме.
Как
сообщало издание "Комментарии", Википедия объявила конкурс статей на
музыкальную тематику на украинском языке "Вики любит музыку",
победители которого получат ценные призы.
Обнародован также требований к статьям и запреты, нарушители
которых будут дисквалифицированы.
Победителями конкурса будут всего лишь 2 пользователя, которые наберут в итоге самый высокий общий балл в рамках группы и получат приз на сумму 5 000 гривен. Также будут объявлены дополнительные номинации, победители которых получат ценные призы.
Программу можно использовать и в других отраслях, отмечают
разработчики. Так, с помощью этой системы исследователи добились
автоматического сочетания предложений в одной из баз данных, используемых для
проверки фактов.
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