Генпрокурор США пожаловался на твитты Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал, что посты президента Дональда Трампа в микроблоге Twitter о Министерстве юстиции мешают ему лично и работе ведомства в целом. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.



"Публичные заявления и твиты о ведомстве, о людях в Министерстве юстиции, о делах, которые находятся на рассмотрении, и о судьях, которые рассматривают эти дела, - не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем свою работу… Пора прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Министерство юстиции", - подчеркнул генпрокурор.



Барр добавил, что "не может выполнять свою работу" из-за комментариев президента в соцсети, которые ему "мешают".



Генпрокурор также отметил, что его не пугает возможная негативная реакция президента на его слова.



Стоит отметить, что речь идет о деле бывшего советника президента Роджера Стоуна, который был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и принуждении другого свидетеля к даче ложных показаний. Стоун соврал о контактах с представителем сайта Wikileaks относительно получения компромата на представителей Демократической партии.



Как сообщал сайт "Комментарии", Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома.



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