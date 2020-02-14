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Генпрокурор США пожаловался на твитты Трампа

Генпрокурор США заявил, что не может гарантировать судьям и прокурорам добросовестную работу из-за твиттов Трампа

сегодня, 12:13
Автор:

• Мария Чиренко

Генпрокурор США пожаловался на твитты Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал, что посты президента Дональда Трампа в микроблоге Twitter о Министерстве юстиции мешают ему лично и работе ведомства в целом. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

"Публичные заявления и твиты о ведомстве, о людях в Министерстве юстиции, о делах, которые находятся на рассмотрении, и о судьях, которые рассматривают эти дела, - не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем свою работу… Пора прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Министерство юстиции", - подчеркнул генпрокурор.

Барр добавил, что "не может выполнять свою работу" из-за комментариев президента в соцсети, которые ему "мешают".

Генпрокурор также отметил, что его не пугает возможная негативная реакция президента на его слова.

Стоит отметить, что речь идет о деле бывшего советника президента Роджера Стоуна, который был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и принуждении другого свидетеля к даче ложных показаний. Стоун соврал о контактах с представителем сайта Wikileaks относительно получения компромата на представителей Демократической партии.

Как сообщал сайт "Комментарии", Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома.


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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/barr-blasts-trumps-tweets-stone-case-impossible-job/story?id=68963276&cid=social_twitter_abcn
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