Ученые университета США вывели новый сорт зеленых помидор

Ученые Корнелльского университета в США вывели новый сорт вкусного, высокопроизводительного томата черри, который созревает зеленым. Об этом передает издание Agrotimes, ссылаясь на сайт университета.

Новый сорт получил название Jaded, инициатором проекта стал Филипп Гриффитс, доцент садоводства Корнелл Агритех. Томаты выведены на основе четырех известных сортов помидоров.

Известно, что Гриффитс начал работать над выведением сорта в 2005 году. В то время большинство программ разведения овощей больше ориентировались на сорта с устойчивостью к болезням и высокой урожайностью. Между тем потребители начали оказывать большее влияние на продовольственные рынки благодаря покупательной способности, теперь покупатель диктует запрос на различные цвета, новые вкусы, формы и размеры.

Сейчас семена этих зеленых томатов черри продаются в местной компании по органическим семенам Fruition Seeds.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, кому категорически не стоит употреблять томаты.

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