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"Помидоры могут быть опасны": врачи расширили список противопоказаний

Оказалось, что помидорами нельзя увлекаться людям с проблемами в желудочно-кишечном тракте

сегодня, 18:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

До Нового года портал "Комментарии" предостерегал, что  регулярное  употребление помидоров в рационе может негативно сказаться на организме со слабой работой кишечника, однако теперь врачи указывают еще на один фактор, при котором лучше заменить этот овощ чем-то другим. Об этом передает "УНИАН Здоровье".

Так, органичные кислоты, содержащиеся в томатах, могут навредить людям с желудочными нарушениями, а также не пойдут на пользу людям с камнями в почках.

"При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот. Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое бесполезно для нашего организма", - отмечает врач-диетолог Елена Соломатина. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал об особенностях хранения разных видов продуктов в холодильнике для максимального сохранения полезных веществ.



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Источник: https://www.unian.ua/health/worldnews/10853846-likar-rozpovila-komu-ne-mozhna-jisti-pomidori.html
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