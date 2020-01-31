"Помидоры могут быть опасны": врачи расширили список противопоказаний

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До Нового года портал "Комментарии" предостерегал, что регулярное употребление помидоров в рационе может негативно сказаться на организме со слабой работой кишечника, однако теперь врачи указывают еще на один фактор, при котором лучше заменить этот овощ чем-то другим. Об этом передает "УНИАН Здоровье".
Так, органичные кислоты, содержащиеся в томатах, могут навредить людям с желудочными нарушениями, а также не пойдут на пользу людям с камнями в почках.
"При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот. Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое бесполезно для нашего организма", - отмечает врач-диетолог Елена Соломатина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об особенностях хранения разных видов продуктов в холодильнике для максимального сохранения полезных веществ.
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