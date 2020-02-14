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Главная Новости Мир США "Ограбил банк и велел зазнобе помочь скрыться": в США первое свидание закончилось тюрьмой
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"Ограбил банк и велел зазнобе помочь скрыться": в США первое свидание закончилось тюрьмой

Пара познакомилась на сайте знакомств и первое свидание стало последним

сегодня, 20:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Ограбил банк и велел зазнобе помочь скрыться": в США первое свидание закончилось тюрьмой

В американском штате Массачусетс мужчина на первом свидании ограбил банк на 1000 долларов и заставил девушку скрыться от полиции на ее автомобиле. Об том передает издание СNN.

Так, девушка, чье имя полиция не называет, познакомилась в приложении для знакомств с мужчиной, у них завязалась увлекательная переписка и оба приняли решение встретиться вживую. К назначенному времени девушка подъехала к его дому на личном авто, всю дорогу парень пил вино на заднем сидении, а через некоторое время попросил остановить машину и вышел из нее. 

Вернулся он из здания банка в темных очках, черной кепке и с пачкой денег в руках. Резко запрыгнув в автомобиль, он рявкнул ей: "Бляха, едь!". Как рассказала она позже в качестве свидетеля, она была в шоке от происходящего и в первую минуту приняла решение подчиниться. Впрочем когда она заметила, что за автомобилем едут полицейские, то остановилась и вышла из машины. Мужчина же сопротивлялся стражам порядка и даже плевался в них.

Тем не менее полиция провела задержание преступника, его фамилия оказалась Костильо. При нем нашли незаряженное оружие и 1000 долларов в кошельке. Через некоторое время его приговорили к пяти годам заключения - три за ограбление банка и два за препятствование полиции.

Что касается девушки, которая помогала злоумышленнику сбежать, против нее обвинений не выдвинули, но она заявила правоохранителям, что это было худшее свидание в ее жизни. 

Напомним, ранее портал "Комментарии"  сообщал о трогательных поздравлениях украинских знаменитостей в адрес своих возлюбленных на День святого Валентина.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/02/13/us/man-robbed-bank-first-date-trnd/index.html
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