День святого Валентина: как украинские звезды поздравили любимых

В День влюбленных не нужно скупиться на нежные слова, романтически жесты и приятные подарки, ведь это еще один повод признаться своей второй половинке в чувствах. Украинские звезды публично поздравляют с праздником своих любимых и всех подписчиков, а также публикуют нежные семейные снимки.

Украинский продюсер и рэпер Потап выложил на своей страничке в Instagram черно-белую фотографию с женой Настей Каменских и скромно подписал: "♥️HAPPY♥️VALENTINES♥️DAY".





А вот Джамала, которая недавно объявила о своей второй беременности, опубликовала в социальной сети романтический семейный ролик, в котором показала счастливые моменты из жизни со своим мужем и сыном. К видео певица добавила надпись: "Кохаю".





Победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина показала фото с сыном, которого держит за руку. Актриса подписала кадр: "Моя Валентинка на всю жизнь. Бесконечная. Искренняя. Безусловная. Настоящая". Звезда поздравила всех с днем святого Валентина и пожелала каждому любви и уважения.





Украинский ведущий Юрий Горбунов опубликовал фото со своей женой Екатериной Осадчей и написал, что только любовь правит миром, поэтому стоит ее ценить.





Певец и танцор Монатик также поздравил всех с праздником и пожелал безграничной любви и неугасаемого ритма.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что подарить любимому человеку на День святого Валентина.

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