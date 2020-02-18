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Экс-помощнику адвоката Трампа могут предъявить новые обвинения

Американского бизнесмена Льва Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве

сегодня, 01:21 254
Автор:

• Ольга Чародий

Экс-помощнику адвоката Трампа могут предъявить новые обвинения

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк рассматривает возможность предъявления новых обвинений американскому бизнесмену Льву Парнасу, который выполнял в Украине поручения адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает CNN.

Лев Парнас, который был задержан в США в прошлом году, инкриминируются нарушения при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

 Ранее портал "Комментарии" писал, что в аэропорту Далласа задержали бизнесменов украинского происхождения Игоря Фурмана и Льва Парнаса. Сообщается, что они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани, передает американский телеканал CNN. Так, бизнесменам вскоре предстоит давать пояснения перед судом в Вирджинии. Игоря Фурмана и Льва Парнаса связывают с окружением действующего президента, который перед выборами 2020 года якобы пытается "облить грязью" кандидата от Демократической партии Джо Байдена.  Телеканал также сообщает, что бизнесменов обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных компаний.

Отметим, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи со слушаниями по так называемому "российскому" делу, возвращается в администрацию. Хоуп Хикс вернется в администрацию в начале марта и будет работать старшим советником в зятя Трампа Джареда Кушнера.




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Источник: https://edition.cnn.com/2020/02/17/politics/sdny-weighs-new-charges-fraud-guarantee/index.html
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