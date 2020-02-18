Экс-помощнику адвоката Трампа могут предъявить новые обвинения

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Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк рассматривает
возможность предъявления новых обвинений американскому бизнесмену Льву Парнасу,
который выполнял в Украине поручения адвоката президента США Дональда Трампа
Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает CNN.
Лев Парнас, который был задержан в США в прошлом году,
инкриминируются нарушения при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в
попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в
интересах некоего украинского чиновника.
Отметим, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи со слушаниями по так называемому "российскому" делу, возвращается в администрацию. Хоуп Хикс вернется в администрацию в начале марта и будет работать старшим советником в зятя Трампа Джареда Кушнера.
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