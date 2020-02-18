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Украинцы смогут въехать в Россию по внутреннему паспорту

Россия не запрещала украинцам въезжать в страну по внутренним паспортам, в тоже время Кабмин обязал граждан Украины пересекать границу по загранпаспорту

сегодня, 07:39 682
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинцы смогут въехать в Россию по внутреннему паспорту

Украинцы с 1 марта должны будут использовать для поездок в Россию загранпаспорта, а тоже время Россия решила сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины на российской территории, пишут "Известия".

По украинскому паспорту разрешен въезд и пребывание в стране, напомнила газета "Известия" действующее законодательство РФ. По нему можно получить госуслуги в сфере миграции. 

В пресс-центре МВД РФ отметили, что решение украинского правительства не помешает действию межправительственного соглашения между странами. Оно было подписано в 1997 году и разрешает использование одного из двух документов, удостоверяющих личность. 

Об использовании в Украине только загранпаспортов для поездок в РФ заявил в декабре премьер-министр страны Алексей Гончарук. Украинцам пообещали, что проверять указанные в заграничном паспорте сведения будут специальными приборами — это уменьшит время прохождения пограничного контроля. 

Кабмин предусмотрел возможность при поездке из РФ на Украину пользоваться и внутренним паспортом, и свидетельством о рождении.

Как сообщало издание "Комментарии", граждане из списка стран миграционного риска, и в первую очередь граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

 Кабинет министров решил запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам. Новые правила вводятся в действие с 1 марта 2020 года. При пересечении украинской границы при выезде в РФ необходим будет загранпаспорт. 

По мнению украинских властей, данное нововведение позволит сократить время пограничного контроля для граждан, поскольку при проверке загранпаспорта используются специальные сканеры.




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Источник: https://iz.ru/977366/2020-02-18/ukrainskie-vnutrennie-pasporta-prodolzhat-deistvovat-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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