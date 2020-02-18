Украинцы смогут въехать в Россию по внутреннему паспорту

Украинцы с 1 марта должны будут использовать для поездок в Россию загранпаспорта, а тоже время Россия решила сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины на российской территории, пишут "Известия".

По украинскому паспорту разрешен въезд и пребывание в стране, напомнила газета "Известия" действующее законодательство РФ. По нему можно получить госуслуги в сфере миграции.

В пресс-центре МВД РФ отметили, что решение украинского правительства не помешает действию межправительственного соглашения между странами. Оно было подписано в 1997 году и разрешает использование одного из двух документов, удостоверяющих личность.

Об использовании в Украине только загранпаспортов для поездок в РФ заявил в декабре премьер-министр страны Алексей Гончарук. Украинцам пообещали, что проверять указанные в заграничном паспорте сведения будут специальными приборами — это уменьшит время прохождения пограничного контроля.

Кабмин предусмотрел возможность при поездке из РФ на Украину пользоваться и внутренним паспортом, и свидетельством о рождении.

Как сообщало издание "Комментарии", граждане из списка стран миграционного риска, и в первую очередь граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

Кабинет министров решил запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам. Новые правила вводятся в действие с 1 марта 2020 года. При пересечении украинской границы при выезде в РФ необходим будет загранпаспорт.

По мнению украинских властей, данное нововведение позволит сократить время пограничного контроля для граждан, поскольку при проверке загранпаспорта используются специальные сканеры.





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