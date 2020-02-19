США в Совбезе ООН обвинили РФ в срыве Минских соглашений

Во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, представительница США обвинила Россию в срыве Минских договоренностей. Об этом сообщает и.о. заместитель Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, передает Укринформ.

"К сожалению, Россия не обнаружила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минских соглашений. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских сделках, в том числе по установлению немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Сейчас, как и тогда (бои за Дебальцево в 2015 году), возглавляемые Россией силы продолжаются нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими должностными лицами, и убивать украинский на украинской территории", - говорится в сообщении.

Шале также заявила, что Россия продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает возможной модернизацию Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе для обеспечения их работоспособности. "Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о таком серьезном международный документ. Пять лет прошло с момента подписания Минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, прежде всего человеческие, чтобы так легко от этого отказаться... Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений: не изменение, не выход в коем случае, а именно модернизация может быть", - подчеркнул "правая рука" Зеленского.

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