Россия завербовала мексиканца шпионить в США

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Министерство
юстиции США арестовало гражданина Мексики за подозрение в шпионаже на
спецслужбы России. Об этом информирует Deutsche Welle.
Так,
российские власти завербовали мексиканца, проживающего в Сингапуре, а затем
поручили приехать в Майами на разведку. Задержанный Эктор Алехандро Кабрера
Фуэнтес действоал от имени РФ без согласования с генпрокурором. По данным
правоохранителей, один из чиновников РФ в прошлом году дал мексиканцу такое
задание: найти и зафиксировать регистрационный номер авто, принадлежащего "источнику
в правительстве США". Фото с данной машине нашли в телефоне жены задержанного,
а именно, в папке с удаленными файлами. Произошло это в аэропорте Майами,
откуда пара собиралась лететь в Мексику. Мужчина признался, что фото делал по
заданию России. Как рассказал задержанный, в РФ он наведывался время от времени
за заданиями. Далее ему было поручено арендовать жилье на чужое имя в районе
Майами. Отметим, что разведка США считает Россию главнейшим источником шпионажа
в стране.
Ранее
портал "Комментарии" рассказал, что у берегов Ирландии спецслужбы России
разведывали нахождение кабелей связи, соединяющих Европу с Америкой на дне
океана.
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