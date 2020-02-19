Россия завербовала мексиканца шпионить в США

Министерство юстиции США арестовало гражданина Мексики за подозрение в шпионаже на спецслужбы России. Об этом информирует Deutsche Welle.

Так, российские власти завербовали мексиканца, проживающего в Сингапуре, а затем поручили приехать в Майами на разведку. Задержанный Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес действоал от имени РФ без согласования с генпрокурором. По данным правоохранителей, один из чиновников РФ в прошлом году дал мексиканцу такое задание: найти и зафиксировать регистрационный номер авто, принадлежащего "источнику в правительстве США". Фото с данной машине нашли в телефоне жены задержанного, а именно, в папке с удаленными файлами. Произошло это в аэропорте Майами, откуда пара собиралась лететь в Мексику. Мужчина признался, что фото делал по заданию России. Как рассказал задержанный, в РФ он наведывался время от времени за заданиями. Далее ему было поручено арендовать жилье на чужое имя в районе Майами. Отметим, что разведка США считает Россию главнейшим источником шпионажа в стране.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что у берегов Ирландии спецслужбы России разведывали нахождение кабелей связи, соединяющих Европу с Америкой на дне океана.

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