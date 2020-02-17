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У берегов Ирландии замечена активность российских спецслужб

Спецслужбы России разведывали нахождение кабелей связи, соединяющих Европу с Америкой на дне океана

сегодня, 09:25 423
Автор:

• Таисия Ерохина

У берегов Ирландии замечена активность российских спецслужб

В Ирландии и у ее берегов была зафиксирована активная деятельность спецслужб России. Об этом информирует Deutsche Welle.

Так, российские агенты выведывали данные о местонахождении кабелей связи между Европой и Америкой, лежащих на дне океана. Поскольку именно из Ирландии выходят оптико-волоконные сети, обеспечивающие интернет между континентами. Сообщается, что данную информацию Главное разведывательное управление может использовать для проведения дальнейших диверсий. Ранее российские подлодки и другие военные корабли уже замечали в Атлантическом океане и подозревали в разведке.

По данным ирландских правоохранителей, Россия хочет использовать слабость местной контрразведки.

Напомним, НАТО вооружилось уникальной системой беспилотной воздушной разведки. Первая беспилотная система воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), запущенная на авиабазе Сигонелла в Италии, позволит заглянуть вглубь территории России.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что немецкая разведка и ЦРУ имели доступ к секретной информации сотни стран.


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Источник: https://p.dw.com/p/3XsEN
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