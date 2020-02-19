Министр обороны США, несогласный с Трампом в вопросе Донбасса, ушел в отставку

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западную прессу.

В своем заявлении Род обращается к президенту США Дональду Трампу, обозначив, что уходит в отставку по его просьбе.

"Насколько я понял со слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года", - указано в документе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп пояснил свои длительные переговоры с талибами Афганистана нежеланием решить конфликт с ними быстро и повлечь многомиллионные жертвы мирных людей.



""Мы могли бы покончить с этим быстро и легко, если бы я хотел убить миллионы людей. Я не хочу убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном", - заключил президент США.







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