Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Министр обороны США, несогласный с Трампом в вопросе Донбасса, ушел в отставку
НОВОСТИ Все новости

Министр обороны США, несогласный с Трампом в вопросе Донбасса, ушел в отставку

Джон Род написал заявление об увольнении после длительных споров с Дональдом Трампом по Донбассу и Афганистану

сегодня, 20:59 173
Автор:

• Екатерина Белоброва

Министр обороны США, несогласный с Трампом в вопросе Донбасса, ушел в отставку

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западную прессу.

В своем заявлении Род обращается к президенту США Дональду Трампу, обозначив, что уходит в отставку по его просьбе.

"Насколько я понял со слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года", - указано в документе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп пояснил свои длительные переговоры с талибами Афганистана нежеланием решить конфликт с ними быстро и повлечь многомиллионные жертвы мирных людей.

""Мы могли бы покончить с этим быстро и легко, если бы я хотел убить миллионы людей. Я не хочу убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном", - заключил президент США.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zamestitel-ministra-oborony-ssha-ushel-otstavku-1582136081.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...