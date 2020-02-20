"Война в Сирии": Турция закупит у США новейшие ракетные комплексы

Соединенные Штаты Америки могут направить в Турцию зенитно-ракетный комплекс Patriot в связи с эскалацией в Сирии, где проходит вооруженное восстание против режима президента Башара Асада. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на турецкие СМИ.

Известно, что на сегодня продолжаются переговоры между президентом Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом как раз на эту тему.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре заявляло, что Турция обращалась к США с просьбой поставить им ЗРК Patriot для сдерживания России и сирийских правительственных войск в Идлибе. В турецком Министерстве обороны поспешили опровергнуть данную информацию, однако позже все же допустили возможность размещения американских ракетных систем на территории страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры Германии и Франции призвали главу Российской Федерации Владимира Путина остановить атаки в сирийском Идлибе. Также Эммануэль Макрон и Ангела Меркель надеются на встречу с ним для обсуждения обострившейся ситуации на северо-западе Сирии.









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