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"Война в Сирии": Турция закупит у США новейшие ракетные комплексы

Между Турцией и США идут переговоры о закупке ракетно-зенитного комплекса Patriot

20 февраля 2020, 23:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Война в Сирии": Турция закупит у США новейшие ракетные комплексы

Соединенные Штаты Америки могут направить в Турцию зенитно-ракетный комплекс Patriot в связи с эскалацией в Сирии, где проходит вооруженное восстание против режима президента Башара Асада. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на турецкие СМИ.

Известно, что на сегодня продолжаются переговоры между президентом Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом как раз на эту тему.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре заявляло, что Турция обращалась к США с просьбой поставить им ЗРК Patriot для сдерживания России и сирийских правительственных войск в Идлибе. В турецком Министерстве обороны поспешили опровергнуть данную информацию, однако позже все же допустили возможность размещения американских ракетных систем на территории страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры Германии и Франции призвали главу Российской Федерации Владимира Путина остановить атаки в сирийском Идлибе. Также Эммануэль Макрон и Ангела Меркель надеются на встречу с ним для обсуждения обострившейся ситуации на северо-западе Сирии.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-mogut-napravit-turtsiyu-raketnye-kompleksy-1582224890.html
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