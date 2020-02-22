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Россию обвинили в помощи сопернику Трампа

Россия якобы пытается помочь кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу

сегодня, 04:15
Автор:

• Ольга Чародий

Россию обвинили в помощи сопернику Трампа

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

 О содействии России сенатору от штата Вермонт были извещены также президент Дональд Трамп и Конгресс США. При этом неизвестно, в какой форме Россия осуществляет помощь Сандерсу.

 Сам политик в своем комментарии призвал президента России Владимира Путина "держаться подальше от американских выборов".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в аэропорту Далласа задержали бизнесменов украинского происхождения Игоря Фурмана и Льва Парнаса. Сообщается, что они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани, передает американский телеканал CNN. Так, бизнесменам вскоре предстоит давать пояснения перед судом в Вирджинии. Игоря Фурмана и Льва Парнаса связывают с окружением действующего президента, который перед выборами 2020 года якобы пытается "облить грязью" кандидата от Демократической партии Джо Байдена.  Телеканал также сообщает, что бизнесменов обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных компаний.

Отметим, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи со слушаниями по так называемому "российскому" делу, возвращается в администрацию. Хоуп Хикс вернется в администрацию в начале марта и будет работать старшим советником в зятя Трампа Джареда Кушнера.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnational-security%2fbernie-sanders-briefed-by-us-officials-that-russia-is-trying-to-help-his-presidential-campaign%2f2020%2f02%2f21%2f5ad396a6-54bd-11ea-929a-64ef
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