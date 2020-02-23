Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 23.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США перекрыли улицу из-за нападения 40 тысяч пчел
НОВОСТИ Все новости

В США перекрыли улицу из-за нападения 40 тысяч пчел

В Калифорнии огромный пчелиный рой атаковал людей возле отеля, несколько человек оказались в больнице

сегодня, 20:21
Автор:

• Таисия Ерохина

В США перекрыли улицу из-за нападения 40 тысяч пчел

В штате Калифорния, США, 40-тысячный пчелиный рой неожиданно вылетел из водосточного желоба местного отеля и покусал людей. Об этом пишет The Guardian.

Так, в Пассадене огромный рой так называемых африканизированных пчел атаковал жителей у одной из гостиниц, из-за чего властям даже пришлось перекрыть улицу. Сообщается, что в больницу угодили два пожарных, два полицейских и один местный житель после того, как их ужалили насекомые. В местной Ассоциации пчеловодов предполагают, что пчел что-то напугало и оттолкнуло, поэтому они решили неожиданно все вместе выбраться на улицу. К примеру, это мог быть какой-то шум или вибрации.

Спасаться от пчелиного нашествия пришлось сначала дымом, которые пустили пожарные, а потом и с помощью огнетушащей пены. Пожарные заявили, что пчел любят и не убивают, но в данном случае они несли опасность.

Отметим, что такого многочисленного скопления пчел в одном месте жители населенного пункта здесь еще не видели.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в сети появилось видео, на котором на футболистов и болельщиков во время матча напал рой пчел.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/22/california-street-shut-down-after-40000-bees-swarm-from-hotel
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...