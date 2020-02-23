В США перекрыли улицу из-за нападения 40 тысяч пчел

В штате Калифорния, США, 40-тысячный пчелиный рой неожиданно вылетел из водосточного желоба местного отеля и покусал людей. Об этом пишет The Guardian.

Так, в Пассадене огромный рой так называемых африканизированных пчел атаковал жителей у одной из гостиниц, из-за чего властям даже пришлось перекрыть улицу. Сообщается, что в больницу угодили два пожарных, два полицейских и один местный житель после того, как их ужалили насекомые. В местной Ассоциации пчеловодов предполагают, что пчел что-то напугало и оттолкнуло, поэтому они решили неожиданно все вместе выбраться на улицу. К примеру, это мог быть какой-то шум или вибрации.

Спасаться от пчелиного нашествия пришлось сначала дымом, которые пустили пожарные, а потом и с помощью огнетушащей пены. Пожарные заявили, что пчел любят и не убивают, но в данном случае они несли опасность.

Отметим, что такого многочисленного скопления пчел в одном месте жители населенного пункта здесь еще не видели.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в сети появилось видео, на котором на футболистов и болельщиков во время матча напал рой пчел.

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