В США перекрыли улицу из-за нападения 40 тысяч пчел

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В штате Калифорния, США, 40-тысячный
пчелиный рой неожиданно вылетел из водосточного желоба местного отеля и покусал
людей. Об этом пишет The Guardian.
Так, в Пассадене огромный
рой так называемых африканизированных пчел атаковал жителей у одной из гостиниц,
из-за чего властям даже пришлось перекрыть улицу. Сообщается, что в больницу
угодили два пожарных, два полицейских и один местный житель после того, как их
ужалили насекомые. В местной Ассоциации пчеловодов предполагают, что пчел
что-то напугало и оттолкнуло, поэтому они решили неожиданно все вместе выбраться
на улицу. К примеру, это мог быть какой-то шум или вибрации.
Спасаться от пчелиного
нашествия пришлось сначала дымом, которые пустили пожарные, а потом и с помощью
огнетушащей
пены. Пожарные заявили, что пчел любят и не
убивают, но в данном случае они несли опасность.
Отметим, что такого многочисленного
скопления пчел в одном месте жители населенного пункта здесь еще не видели.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что в сети появилось видео, на котором на футболистов и болельщиков
во время матча напал рой пчел.
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