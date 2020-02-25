Трамп запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Сэммел, сообщает Associated Press.

Она рассказала, что администрация направила в Конгресс США план дополнительного финансирования.

По словам Сэммел, более миллиарда долларов планируется направить на разработку вакцин. Остальные средства пойдут на закупку оборудования, материалов и средств защиты, включая маски.

"Мы также высвобождаем существующие ресурсы и допускаем большую гибкость для ответных действий", — сказала пресс-секретарь.

Как сообщается, Белый дом предлагает пустить на борьбу с коронавирусом неиспользованные 500 миллионов долларов (часть этих средств зарезервировали ранее для борьбы с вирусом Эбола), а также добавить к ним еще два миллиарда.

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии наблюдают вспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях. Число положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже выздоровел и выписался из больницы. В данный момент все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране. Украина на пограничных пунктах пропуска усиливает проверку за гражданами, которые прибыли из Италии.



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