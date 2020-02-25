Трамп опроверг помощь России в его участии на будущих выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна страна не пытается помочь ему выиграть выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года. Об этом передает издание "Голос Америки".

Данное заявление американского лидера прозвучало после того, как высокопоставленный представитель разведки рассказал законодателям о попытках России вмешаться в нынешние выборы и способствовать переизбранию Трампа.

"Я не хочу любой помощи от одной страны и не получаю помощи от одной страны", - заключил президент США во время выступлении перед журналистами на брифинге в Индии.

При этом власти США отмечают, что Россия в последнее время активизировала пропагандистскую кампанию с целью помочь сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу получить президентскую номинацию от Демократической партии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии Джо Уолш снял свою кандидатуру с участия в предвыборной гонке. По его словам, он сделает все возможное, чтобы действующий президент не переизбрался на второй срок, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!