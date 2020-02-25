Четыре страны подвергнутся санкциям США за поддержку ракетной программы Ирана

США ввели санкции против ряда компаний и физлиц с РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа США, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - указано в официальном сообщении.

В документе не говорится, какие именно российские компании или физлица, попали в этот список санкций Госдепа.

Госдеп указывает только пять компаний и физлиц в Китае и Турции, которых включили в список санкций за поддержку ракетной программы Ирана.

Здесь же отмечают, что эти новые ограничительные меры показывают, что США по-прежнему очень обеспокоены работой Ирана над программой по созданию баллистических ракет.

"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что действующий глава США Дональд Трамп отрицает поддержку других государств в его участии на президентских выборах осенью 2020 года.

США ввели санкции против ряда компаний и физлиц с РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа США, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - указано в официальном сообщении.

В документе не говорится, какие именно российские компании или физлица, попали в этот список санкций Госдепа.

Госдеп указывает только пять компаний и физлиц в Китае и Турции, которых включили в список санкций за поддержку ракетной программы Ирана.

Здесь же отмечают, что эти новые ограничительные меры показывают, что США по-прежнему очень обеспокоены работой Ирана над программой по созданию баллистических ракет.

"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что действующий глава США Дональд Трамп отрицает поддержку других государств в его участии на президентских выборах осенью 2020 года.

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