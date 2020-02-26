США ввели новые санкции против РФ

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США ввели санкции против ряда компаний и физлиц из России,
Северной Кореи, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана. Об этом
говорится в заявлении Госдепа.
"Соединенные
Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая,
Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении
Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в сообщении.
В документе не
указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот
санкционный список.
"Введение санкций против этих иностранных организаций
происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных
мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", -
говорится в заявлении.
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