США ввели новые санкции против РФ

США ввели санкции против ряда компаний и физлиц из России, Северной Кореи, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в сообщении.

В документе не указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот санкционный список.

"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Германии отмечает, что пока Россия не выполнила всех условий по Минским соглашениям, ни о каком снижении давления по санкциям со стороны Евросоюза быть не может. "Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослабление санкций можно будет думать только после этого", - заключили в пресс-службе немецкого ведомства.

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