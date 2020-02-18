Берлин не намерен ослаблять санкции против Москвы

МИД Германии отмечает, что пока Россия не выполнила всех условий по Минским соглашениям, ни о каком снижении давления по санкциям со стороны Евросоюза быть не может. Об этом сообщает издание Deutch Welle.

"Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослабление санкций можно будет думать только после этого", - заключили в пресс-службе немецкого ведомства.

Известно, что таким образом МИД ответил на аналитическую записку по разработке "дорожной карты" ослабления санкций, предложенных на недавней конференции по обороне в Мюнхене. В ней звучало предложение, разработанное группой западных экспертов-международников с участием российского совета по иностранным делам, разработать "дорожную карту", которая прояснила бы, действия по реализации Минских соглашений привели бы к поэтапному снятию санкций Евросоюза из России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с сайта Мюнхенской конференции исчез ".мирный план". В документе, в частности, было предусмотрено восстановление работы Совместного центра по контролю и координации, расширение темы переговоров "нормандской четверки", увеличение числа КПВВ на Донбассе, розыск пропавших без вести, разминирование, восстановление инфраструктуры на Донбассе с участием инвесторов из ЕС и России, создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением, поэтапное снятие санкций с России по результатам выполнения минских соглашений.

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