С сайта Мюнхенской конференции исчез «мирный план» по Украине

С сайта Мюнхенской конференции по безопасности исчез доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", который был подготовлен экспертами из Европы, Украины и России.



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В документе, в частности, было предусмотрено восстановление работы Совместного центра по контролю и координации, расширение темы переговоров "нормандской четверки", увеличение числа КПВВ на Донбассе, розыск пропавших без вести, разминирование, восстановление инфраструктуры на Донбассе с участием инвесторов из ЕС и России, создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением, поэтапное снятие санкций с России по результатам выполнения минских соглашений.



Также предусматривалось устранение радиационной опасности на Донбассе, начало диалога между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности, поддержка и определение областей взаимодействия между Россией и Евросоюзом, а также запуск нового национального диалога по проблемам идентичности. К слову, последний пункт предусматривает привлечение представителей Польши, Венгрии и России к переговорам о поиске украинской национальной идентичности.



В то же время, американские дипломаты и эксперты Atlantic Council раскритиковали документ.



"Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров Евроатлантической безопасности - если будут добросовестно имплементированы всеми сторонами - являются конструктивными и могут служить в качестве мер по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которым подвергается население в и возле оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными; особенно два повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации", - говорится в заявлении на сайте Атлантического Совета.



В частности, эксперты указывают, что решение проблем описано в "дружественных Кремлю терминах".



"Подписавшиеся идентифицируют проблему в самом первом их предложении: "Конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действующие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва "аннексировала" его", - подчеркнули эксперты.



Заявление Atlantic Council подписали, в частности, Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александр Вершбоу.



Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты рассказали, можно ли ожидать важных для Украины решений и встреч во время этого форума.

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