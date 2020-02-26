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Юристы Трампа готовят судебный иск против газеты "The New York Times" за клевету

Речь идет о статье "The New York Times", где указано России на победу Трампа в выборах 2016 года

26 февраля 2020, 23:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

Юристы Трампа готовят судебный иск против газеты "The New York Times" за клевету

Предвыборный штаб  президента США Дональда Трампа обвиняет редакцию газеты "The New York Times" в распространении лживой информации в статье о расследовании относительно вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года. Об этом передает издание Deutch Welle, ссылаясь на западную прессу.

Основание для иска - статья "New York Times", опубликована 27 марта 2019 года, где речь шла о расследовании по делу вмешательства России в ход президентской кампании США 2016 года. Представительница команды юристов Трампа Дженна Эллис назвала материалы в  статье "на 100% фальшивыми и клеветническими".

В штабе действующего американского лидера указали, что иск уже направлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.

"Цель нашего обращения в суд -привлечь к ответственности медиаорганизацию за умышленное распространение фальшивых утверждений относительно (предвыборной. - прим. ред.) кампании президента Трампа", - отметили в команде юристов, которые инициировали судебный процесс.

Отмечается, что сам Трамп не раз обвинял СМИ в распространении лживой информации. В своих сообщениях в социальной сети Twitter американский президент, если вспоминает прессу, нередко употребляет выражение fake news media, что в переводе означает "медиа, распространяющие фейковые новости".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп опроверг всяческое вмешательство России в выборы 2016 года и не намерен принимать помощь ни одного из государств в борьбе за кресло в Овальном кабинете Белого Дома в 2020 году.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-the-new-york-times-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0
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