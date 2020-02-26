Юристы Трампа готовят судебный иск против газеты "The New York Times" за клевету

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвиняет редакцию газеты "The New York Times" в распространении лживой информации в статье о расследовании относительно вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года. Об этом передает издание Deutch Welle, ссылаясь на западную прессу.

Основание для иска - статья "New York Times", опубликована 27 марта 2019 года, где речь шла о расследовании по делу вмешательства России в ход президентской кампании США 2016 года. Представительница команды юристов Трампа Дженна Эллис назвала материалы в статье "на 100% фальшивыми и клеветническими".

В штабе действующего американского лидера указали, что иск уже направлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.

"Цель нашего обращения в суд -привлечь к ответственности медиаорганизацию за умышленное распространение фальшивых утверждений относительно (предвыборной. - прим. ред.) кампании президента Трампа", - отметили в команде юристов, которые инициировали судебный процесс.

Отмечается, что сам Трамп не раз обвинял СМИ в распространении лживой информации. В своих сообщениях в социальной сети Twitter американский президент, если вспоминает прессу, нередко употребляет выражение fake news media, что в переводе означает "медиа, распространяющие фейковые новости".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп опроверг всяческое вмешательство России в выборы 2016 года и не намерен принимать помощь ни одного из государств в борьбе за кресло в Овальном кабинете Белого Дома в 2020 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!