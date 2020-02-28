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В США мужчина угнал катафалк с телом покойника, а затем устроил аварию

В Лос-Анджелесе американец угнал катафалк, который стоял возле церкви

сегодня, 15:43
Автор:

• Таисия Ерохина

В США мужчина угнал катафалк с телом покойника, а затем устроил аварию

В Лос-Анджелесе, США, мужчина угнал катафалк, в котором был гроб с умершим, а затем еще заблокировал движение на трассе и полицейским пришлось устроить погоню. Об этом пишет Associated Press.

Так, сначала подозреваемый 25-летний Джеймса Хуарес незаконно сел за руль катафалка, где было тело умершего. Событие произошло вечером в среду возле Греческой православной церкви Святого Антония в Восточной Пасадене. Сообщается, что тело находилось во внедорожнике, пока священник проводил службу, отпевая другого умершего. Тогда полиция не смогла выявить преступника и умоляла в соцсетях неизвестного хотя бы вернуть тело покойника. Затем же, утром в четверг, злоумышленник устроил аварию на оживленной автостраде, заблокировав проезд по шоссе. Никто серьезно не пострадал, но инцидент закончился погоней. Сообщается, что мужчина взят под стражу, а тело покойника нашли в нетронутом виде и затем передали в морг.


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Источник: https://apnews.com/0e77efdfaee98647ce5064dcf6e2057c
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