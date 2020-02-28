В США мужчина угнал катафалк с телом покойника, а затем устроил аварию

В Лос-Анджелесе, США, мужчина угнал катафалк, в котором был гроб с умершим, а затем еще заблокировал движение на трассе и полицейским пришлось устроить погоню. Об этом пишет Associated Press.

Так, сначала подозреваемый 25-летний Джеймса Хуарес незаконно сел за руль катафалка, где было тело умершего. Событие произошло вечером в среду возле Греческой православной церкви Святого Антония в Восточной Пасадене. Сообщается, что тело находилось во внедорожнике, пока священник проводил службу, отпевая другого умершего. Тогда полиция не смогла выявить преступника и умоляла в соцсетях неизвестного хотя бы вернуть тело покойника. Затем же, утром в четверг, злоумышленник устроил аварию на оживленной автостраде, заблокировав проезд по шоссе. Никто серьезно не пострадал, но инцидент закончился погоней. Сообщается, что мужчина взят под стражу, а тело покойника нашли в нетронутом виде и затем передали в морг.







Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нетрезвый полицейский устроил ДТП в Одесской области. Алкоголь в крови копа превышал норму в 10 раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!