В США мужчина угнал катафалк с телом покойника, а затем устроил аварию

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В Лос-Анджелесе, США, мужчина угнал катафалк, в котором был гроб с умершим, а затем еще заблокировал движение на трассе и полицейским пришлось устроить погоню. Об этом пишет Associated Press.
Так,
сначала подозреваемый 25-летний Джеймса Хуарес незаконно сел за руль катафалка,
где было тело умершего. Событие произошло вечером в среду возле Греческой
православной церкви Святого Антония в Восточной Пасадене. Сообщается, что тело
находилось во внедорожнике, пока священник проводил службу, отпевая другого
умершего. Тогда полиция не смогла выявить преступника и умоляла в соцсетях неизвестного
хотя бы вернуть тело покойника. Затем же, утром в четверг, злоумышленник
устроил аварию на оживленной автостраде, заблокировав проезд по шоссе. Никто
серьезно не пострадал, но инцидент закончился погоней. Сообщается, что мужчина
взят под стражу, а тело покойника нашли в нетронутом виде и затем передали в
морг.
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