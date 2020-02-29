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США заключили мир с талибами

Представители США и движения "Талибан" заключили историческое соглашение

сегодня, 16:57
Автор:

• Сергей Медведев

США заключили мир с талибами

Долгожданное соглашение между США и афганской группировкой "Талибан" наконец-то подписано. Международные обозреватели уже назвали его "историческим". Документ был подписан в Дохе представителями США и руководством афганской группировки. Предполагается, что данный документ положит конец вооруженному противостоянию, которое длится уже почти 20 лет.

Церемонию подписания соглашения засвидетельствовали представители 30 стран, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно договоренностей, США и НАТО выведут всех своих военных, на что им дается 14 месяцев. Вывод войск будет осуществляться поэтапно — сначала количество военных сократят до 8,6 тыс. человек за 135 дней.

Отметим, что начало прямых переговоров США и "Талибана" пришлось на 2018 год, однако долгое время переговоры не давали результатов.

Как сообщал портал "Комментарии", США способны в одночасье решить проблему Афганистана, но это привело бы к гибели миллионов людей, поэтому Вашингтон ведет переговоры с террористическим движением "Талибан".


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/644137.html
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