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Китайский коронавирус: в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение

В американском штате Вашингтон зафиксирована первая смерть от коронавируса

сегодня, 08:15
Автор:

• Сергей Медведев

Китайский коронавирус: в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение

В США, в штате Вашингтон ввели чрезвычайное положение из-за первого смертельного случая заражения коронавирусом. С таким заявлением выступил губернатор штата Джей Инсли. Он сообщил, что все государственные учреждения обязаны "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Накануне президент США Дональд Трамп провел брифинг, на котором сообщил, что  женщина 60-ти лет скончалась из-за инфицирования коронавирусом. Отмечается, что она была медицинским пациентом "высокого риска".

Всего же в США находится 62 подтвержденных случая заражения новым китайским коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", более 49% заболевших коронавирусом в материковом Китае уже выздоровели. Об этом свидетельствуют данные региональных комитетов по вопросам здравоохранения.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/644171.html
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