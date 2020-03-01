В Нью-Йорке запретили одноразовые пластиковые пакеты

Штат Нью-Йорк ввел в действие экологическую инициативу. С 1 марта в магазинах, супермаркетах и других предприятий торговли перестанут выдавать бесплатные целлофановые пакеты. Запрет на одноразовые пакеты утвержден законодательно. Таким образом власти штата намерены уменьшить количество отходов. С заявлением о борьбе за сохранение окружающей среды выступил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"В настоящее время полиэтиленовые сумки висят на ветвях деревьев, их носит ветром по улицам, они заполняют городские свалки, загрязняют наши озера, реки и ручьи, что наносит ущерб окружающей среде. Принимаемые меры должны позволить защитить природу и решить экологические проблемы", - заявил чиновник.

Отмечается, что одноразовые пакеты нельзя будет приобрести за деньги. Вместо этого, для упаковки продуктов покупателям предложат бумажные сумки стоимостью 5 центов. Власти штата надеются, что вскоре жители перейдут на многоразовые сумки, которые можно стирать и использовать в течение длительного времени.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее магазины в Таиланде прекратили выдавать покупателям одноразовые пластиковые пакеты.

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