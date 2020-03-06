США потратят более 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Члены американского Сената поддержали инициативу о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу со вспышкой китайского коронавируса. Накануне законопроект был одобрен в Палате представителей. Для того, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп. Впрочем, американский лидер ранее уже заявил, что подпишет любой антивирусный законопроект, который получит одобрение у Конгресса.

Законопроект поддержали 96 сенаторов, против высказался лишь один.

Согласно тексту документа, власти планируют потратить 3 млрд долларов на разработку способов лечения нового коронавируса, центры по контролю заболеваний получат 2,2 млрд долларов. На борьбу с китайским вирусом за рубежом выделят 1 млрд.

В США зарегистрировано более 200 случаев заражения, более 10 человек скончались от последствий заболевания.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине для противодействия распространения коронавирусной инфекции решили запретить массовые мероприятия и отправить на карантин учебные заведения.

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