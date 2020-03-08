Армия США ограничивает командировки военных в страны Азии и Европы

Армия США заявила, что с воскресенья будут ограничены поездки военных в Италию и Южную Корею и обратно из-за вспышек коронавируса. Также США ограничит пропуск на свою територию военных специалистов из других стран.

Напомним, что агентство Reuters представило в субботу информацию о том, что еще два американских военнослужащих на територии США имеют положительные результаты анализа на коронавирус. Ранее поступила информация, что один военнослужащий США, пребывающий на територии Южной Кореи, заразился коронавирусом. Таким образом, число заразившихся опасным вирусом американских военнослужащих возросло до троих.

На сегодняшний день гражданам США запрещено совершать визиты в такие страны, как Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Кроме того, следует воздержаться от поездок в Японию и Гонконг.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что также был разработан план действий, если коронавирус проникнет непосредственно в здание Пентагона, где на сегодняшний день работает около 22 000 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", за сутки коронавирусом заболели четыре тысячи человек.

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