США перебрасывают бомбардировщики в Европу

Из Соединенных Штатов в Европу перебросили стратегические бомбардировщики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского военного командования.

Тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit приземлились на авиабазе Лажеш, которая расположена в Атлантическом океане на Азорских островах, принадлежащих Португалии. Самолеты готовы в любой момент присоединиться к боевым операциям, если они будут разворачиваться в зоне, за которую отвечает Европейское командование ВВС США.

"Развертывание в Европе стратегических бомбардировщиков позволит членам экипажа ознакомиться с театром предполагаемых военных действий и продемонстрирует приверженность Соединенных штатов Америки своим союзникам", - сообщают американские военные.

Тяжелые бомбардировщики прилетели на Азорские острова со штата Миссури. Они принадлежат 509-му и 131-му бомбардировочным управлениям ВВС США. Однако, сколько именно таких самолетов будут базироваться в Европе - неизвестно. Командование ВВС решило эту информацию не разглашать.

Следует отметить, что бомбардировщики B-2 Spirit считаются одними из самых мощных и самых дорогих в истории авиации. Один такой самолет без боекомплекта может обойтись более чем в миллиард долларов. Если он оснащен оборудованием цена возрастает, как минимум, вдвое.

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