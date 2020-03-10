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США перебрасывают бомбардировщики в Европу

Стратегические бомбардировщики при необходимости будут принимать участие в военных операциях в Европе.

сегодня, 12:49 779
Автор:

• Виолетта Комаровская

США перебрасывают бомбардировщики в Европу

Из Соединенных Штатов в Европу перебросили стратегические бомбардировщики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского военного командования. 

Тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit приземлились на авиабазе Лажеш, которая расположена в Атлантическом океане на Азорских островах, принадлежащих Португалии. Самолеты готовы в любой момент присоединиться к боевым операциям, если они будут разворачиваться в зоне, за которую отвечает Европейское командование ВВС США. 

"Развертывание в Европе стратегических бомбардировщиков позволит членам экипажа ознакомиться с театром предполагаемых военных действий и продемонстрирует приверженность Соединенных штатов Америки своим союзникам", - сообщают американские военные. 

Тяжелые бомбардировщики прилетели на Азорские острова со штата Миссури. Они принадлежат 509-му и 131-му бомбардировочным управлениям ВВС США. Однако, сколько именно таких самолетов будут базироваться в Европе - неизвестно. Командование ВВС решило эту информацию не разглашать. 

Следует отметить, что бомбардировщики B-2 Spirit считаются одними из самых мощных и самых дорогих в истории авиации. Один такой самолет без боекомплекта может обойтись более чем в миллиард долларов. Если он оснащен оборудованием цена возрастает, как минимум, вдвое. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в российской тайге потерпел крушение истребитель. 





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Источник: https://www.eucom.mil/news-room/pressrelease/41085/u-s-air-force-b-2s-return-to-europe
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