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Байден против Трампа: кому пророчат победу на выборах социологи

Уже этой осенью на президентских выборах в США может развернуться нешуточная политическая битва. Разрыв между Трампом и Байденом сейчас составляет чуть больше 10-ти процентов.

сегодня, 10:27
Автор:

• Виолетта Комаровская

Байден против Трампа: кому пророчат победу на выборах социологи

Бывший вице-президент США Джо Байден на президентской гонке вырывается вперед. Позади он оставил нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные нового социологического опроса Quinnipiac.

Кто кого - пожалуй, главная интрига для американцев в нынешнем политическом сезоне. Дональда Трампа и Джо Байдена уже давно считают главными конкурентами на предстоящих выборах президента США. Теперь об этом свидетельствуют еще и данные социологов. Правда, для одного из кандидатов - а именно Трампа - они оказались неутешительными. 

Бывший вице-президент США Джо Байден вырвался вперед да еще и сразу с двузначным перевесом. Сейчас разница между кандидатами 11%. Во время соцопроса свои симпатии демократу Байдену отдали 52% респондентов, республиканцу Трампу - 41%. У людей спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента США состоялись уже сегодня. 

Выбирать себе нового президента американцы будут в начале ноября этого года. И, конечно, к тому времени симпатии американцев еще могут круто измениться. Ведь предвыборные кампании в США в последнее время проходят довольно жестко. Кандидаты пытаются сделать все, чтобы сломить своего оппонента и оттянуть голоса.

И Трамп и Байден одержали победу на праймериз в большинстве штатов. И, очевидно, именно они встретятся на главном политическом ринге США 3 ноября 2020 года. Непримиримыми соперниками их делает и то, что они представляют разные политические силы, и то, что Джо Байден в свое время работал в команде другого американского президента - Барака Обамы. Трамп никогда не скрывал негативного отношения к своему предшественнику и, в частности, придя в Белый дом, отменил много инициатив Обамы. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп закрыл границы США для Европы. 



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Источник: https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=3657
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