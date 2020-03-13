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На границе США и Мексики умерла беременная девушка, которая пыталась перелезть через стену

Полученные на границе травмы оказались слишком серьезными для беременной девушки

сегодня, 21:05
Автор:

• Антон Варанов

На границе США и Мексики умерла беременная девушка, которая пыталась перелезть через стену

На границе между США и Мексикой умерла беременная 19-летняя девушка, когда пыталась перелезть через стену. Она упала и получила множество серьезных травм. Об этом сообщает ВВС.

Мириам Луна из Гватемалы пыталась пробраться на территорию США около города Эль Пасо, расположенного в штате Техас. Для этого она хотела перелезть через 6-метровую стену, но упала. Девушку отвезли в больницу, где врачи пытались спасти ее ребенка с помощью кесарево сечения, но не смогли.

Вместе с Мириам границу пытался пересечь 26-летний мужчина, который, судя по всему, и был ее партнером и отцом ребенка. Именно он нашел американских пограничников, которые находились на патрулировании и вызвали скорую помощь для девушки.

Девушка попала в больницу со множеством тяжелых травм, среди которых был разрыв печени и почек, а также перелом таза. Кроме того, у нее произошло кровоизлияние в мозг. Она перенесла несколько операций, но умерла. Власти Гватемалы сообщили, что девушка находилась на седьмом месяце беременности, но американские врачи уверены, что на восьмом.

Сотрудник пограничной службы США обвинил в смерти беременной девушки контрабандистов, которые убедили ее лезть через стену и даже пытались в этом помочь. Сама Мириам была социальным работником, а также победительницей одного из конкурсов красоты. Девушка хотела попасть в США для того, чтобы найти работу и иметь возможность финансово помогать семье.

На протяжении последних лет десятки тысяч людей из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса пытаются попасть на территорию США. Многие из них рассказывают, что бегут от насилия и бедности своих стран.

Как сообщал портал "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51872915
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