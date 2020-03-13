На границе США и Мексики умерла беременная девушка, которая пыталась перелезть через стену

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На границе между США и
Мексикой умерла беременная 19-летняя девушка, когда пыталась перелезть через
стену. Она упала и получила множество серьезных травм. Об этом сообщает ВВС.
Мириам Луна из
Гватемалы пыталась пробраться на территорию США около города Эль Пасо,
расположенного в штате Техас. Для этого она хотела перелезть через 6-метровую
стену, но упала. Девушку отвезли в больницу, где врачи пытались спасти ее
ребенка с помощью кесарево сечения, но не смогли.
Вместе с Мириам границу
пытался пересечь 26-летний мужчина, который, судя по всему, и был ее партнером
и отцом ребенка. Именно он нашел американских пограничников, которые находились
на патрулировании и вызвали скорую помощь для девушки.
Девушка попала в
больницу со множеством тяжелых травм, среди которых был разрыв печени и почек,
а также перелом таза. Кроме того, у нее произошло кровоизлияние в мозг. Она
перенесла несколько операций, но умерла. Власти Гватемалы сообщили, что девушка
находилась на седьмом месяце беременности, но американские врачи уверены, что
на восьмом.
Сотрудник пограничной
службы США обвинил в смерти беременной девушки контрабандистов, которые убедили
ее лезть через стену и даже пытались в этом помочь. Сама Мириам была социальным
работником, а также победительницей одного из конкурсов красоты. Девушка хотела
попасть в США для того, чтобы найти работу и иметь возможность финансово
помогать семье.
На протяжении последних лет десятки тысяч людей из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса пытаются попасть на территорию США. Многие из них рассказывают, что бегут от насилия и бедности своих стран.
Как сообщал портал "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.
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