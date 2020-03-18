В США американцам разошлют чеки на 850 млрд долларов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5257.13
ETH/USD
113.81
LTC/USD
33.73
USD/UAH
29.00
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
В администрации президента США Дональда Трампа решили поддержать американцев в период коронавируса, разослав денежные чеки. Об этом пишет The Washington Post.
Так, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, они совершат переводы в рамках масштабного пакета стимулирования экономики размером в 850 млрд долларов. В ближайшие две недели они будут рассылать чеки жителям своей страны, чтобы поддержать их и предотвратить экономический кризис в государстве. Изначально правительство хотело уменьшить налоги для американцев, однако согласилось с тем, что это будет не столь эффективно и быстро, как реальные деньги.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине официально подтвердили информацию о 14 заболевших, 2 из которых умерли. На экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости