В США американцам разошлют чеки на 850 млрд долларов

В администрации президента США Дональда Трампа решили поддержать американцев в период коронавируса, разослав денежные чеки. Об этом пишет The Washington Post.

Так, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, они совершат переводы в рамках масштабного пакета стимулирования экономики размером в 850 млрд долларов. В ближайшие две недели они будут рассылать чеки жителям своей страны, чтобы поддержать их и предотвратить экономический кризис в государстве. Изначально правительство хотело уменьшить налоги для американцев, однако согласилось с тем, что это будет не столь эффективно и быстро, как реальные деньги.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине официально подтвердили информацию о 14 заболевших, 2 из которых умерли. На экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины.

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