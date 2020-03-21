Мэр Нью-Йорка попросил Илона Маска заняться производством аппаратов ИВЛ

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил генерального директора всемирно известной технологической компании Tesla Илона Маска запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нужны США для борьбы с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает техно-издание TechCrunch.



Илон Маск написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что его компания производит автомобили со сложными механизмами и даже космические корабли, в которых можно жить, поэтому точно справится с изготовлением аппаратов искусственной вентиляции легких.

После этого мэр Нью-Йорка обратился к Маску с заявлением о готовности закупить аппараты, которых сегодня уже не хватает в США, и просьбой изготовить их как можно скорее.

На следующий день генеральный директор Tesla ответил, что компания уже начала работу, но он сомневается, что нехватка возникнет раньше, чем они смогут производить достаточное количество аппаратов.

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